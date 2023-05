Resende: Polícia Civil prende homem com pistola 9mm no Surubi

Matéria publicada em 18 de maio de 2023, 18:42 horas

Resende – Agentes da 89ª Delegacia de Polícia (DP) de Resende prenderam nesta quinta-feira (18) um homem, de 19 anos, em posse de uma pistola 9mm com carregador prolongado e municiado com 18 projéteis intactos. A prisão aconteceu no bairro Surubi, onde os policiais, acompanhados por um Oficial de Justiça, cumpriam um mandado de prisão por pensão alimentícia.

No endereço, os agentes sentiram cheiro de maconha vindo da residência vizinha e avistaram um homem deitado em uma cama.

O suspeito demonstrou nervosismo ao notar a equipe da 89ª DP, que imediatamente se dirigiu a casa e pediu autorização à proprietária para entrar no local. Na residência, a Polícia encontrou o homem em posse da arma e deu voz de prisão.

Preso em flagrante, o suspeito foi conduzido para a delegacia, onde foi indiciado por posse ilegal de arma de fogo.