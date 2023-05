Resende: Polícia prende suspeito de cortar energia elétrica a mando do tráfico

Matéria publicada em 21 de maio de 2023, 07:58 horas

Imagens cedidas pela Polícia Militar

Resende – Um homem de 46 anos foi preso ao confessar ser o responsável por desligar as luzes dos postes de energia do bairro Mutirão a mando do tráfico local. De acordo com policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que efetuaram a prisão na noite deste sábado (20), o intuito do suspeito era dificultar a visibilidade e as ações da Polícia na área. Com ele foram apreendidos uma trena de 8m; um GPS Multilaser; cinco chaves de fenda; quatro facas de serrinha; um pendrive; um interruptor de energia; um cinto talabarte; uma escada de 10 metros. O suspeito tem anotações criminais por ameaça, furto e porte de droga para consumo próprio. Levado para a 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado, o homem foi autuado por atentado contra segurança de serviço essencial e associação para o tráfico de drogas. Ele permanece preso.