Resende: Ponte Velha completa 120 anos com celebração cultural

Resende – O Ponto de Cultura e Memória Claudionor Rosa está preparando uma homenagem especial para celebrar os 120 anos da Ponte Velha de Resende, um verdadeiro símbolo da cidade. Pelo evento comemorativo, Travessia Cultural, a data será marcada pelo encontro entre passado e futuro, através da Folia de Cosplays do Passado e do Futuro, no dia 16 de abril, pelas redes social. O evento tem o intuito de trazer uma experiência imersiva que une tradição e inovação: o encontro de Darth Vader e Nilo Peçanha na travessia da ponte, numa filmagem icônica.

“Estamos unindo tradições do passado e do futuro, reconhecendo memórias e patrimônios desta cidade que tanto amamos”, destaca Luciano Rosa, dirigente do Ponto de Cultura e Memória. A iniciativa reafirma o compromisso do Casa com a valorização da história local e convida todos a participarem desta jornada cultural única.

Ponte Velha

Construída no final do século XIX e inaugurada em 1905 pelo presidente Nilo Peçanha, a Ponte Velha possui 228 metros de comprimento e foi, por mais de 50 anos, o único meio de ligação entre os dois distritos de Resende. Antes dela, pontes de madeira foram destruídas por enchentes, tornando sua estrutura metálica importada da Bélgica a solução definitiva para a travessia do Rio Paraíba do Sul.