Resende: Prefeitura inicia obras de revitalização da área de lazer do bairro Vila Verde - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 14:58 horas



Resende – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Resende iniciou as obras de revitalização da área de lazer do bairro Vila Verde. O local conta atualmente com apenas um parque infantil e uma área de campo. As equipes estão trabalhando para que o espaço seja transformado para os moradores do bairro.

A secretaria de Obras fez a remoção do alambrado, brinquedos, calçada e está trabalhando no assentamento do meio-fio.

De acordo com o cronograma de obras, o espaço de lazer receberá reparos no campo de futebol, alambrado no campo, parque infantil com desenhos educativos e jogos, e academia de ginástica. Também são previstos novas calçadas em torno de toda praça, área com intertravados, mesas de jogos, bancos, pergolado, paisagismo e acessibilidade com rampas.

– Mais uma importante área de lazer recebe obras de revitalização, que proporcionarão mais conforto e diversão para os moradores do bairro Vila Verde. A área de lazer é íngreme, portanto, as equipes construirão ainda uma cerca para garantir a segurança de todos. O programa Revitaliza Resende desde o início da gestão realiza intervenções como essa em diferentes espaços públicos, beneficiando a população e também a cidade – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.