Resende: Prefeitura promove campanha de vacinação antirrábica neste sábado - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 13:59 horas

Para a imunização, o animal deve ter mais de três meses, estar em boas condições de saúde e não apresentar qualquer enfermidade.



Resende – A Prefeitura de Resende irá realizar neste sábado (25), mais uma campanha de vacinação antirrábica no município. A ação acontecerá em nove bairros da cidade durante todo o dia para a imunização de cães e gatos.

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorreram as ruas da Fazenda da Barra I, II e III, Jardim Esperança, Parque Embaixador, Campo Belo, Morada da Barra, Parque Minas Gerais e Jardim do Sol. Para que o pet possa ser vacinado, o tutor deve ser maior de 18 anos e apresentar um documento de identificação. O animal deve ter mais de três meses, estar em boas condições de saúde e não apresentar qualquer enfermidade.

– A vacina antirrábica é a única forma de prevenir a doença e possíveis infecções ao homem, que pode ser transmitida por meio da saliva de animais contaminados. A raiva é uma zoonose fatal praticamente em sua totalidade para casos de contaminação. Por isso, a atenção deve ser redobrada no combate e prevenção da doença – explicou Felipe Quinane, diretor do Hospital Público Veterinário de Resende.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (24) 3360-9690 ou (24) 3381-9802.

Confira os locais de aplicação:

Fazenda da Barra I / Jardim Esperança

Local: Cras – Jardim Esperança

Horário: 9h às 16h

Fazenda da Barra II / Parque Embaixador / Campo Belo

Local: Posto de Saúde – Fazenda da Barra II

Horário: 9h às 16h

Fazenda da Barra III

Local: Posto de Saúde – Fazenda da Barra III

Horário: 9h às 16h

Morada da Barra

Local: Posto de Saúde – Morada da Barra

Horário: 9h às 16h

Parque Minas Gerais

Local: Posto de Saúde – Parque Minas Gerais

Horário: 9h às 16h

Jardim do Sol

Local: Posto de Saúde próximo à Igreja Católica

Horário: 9h às 12h