Resende: PRF apreende perfumes falsificados em ônibus na Via Dutra

Matéria publicada em 12 de maio de 2023, 16:16 horas

Resende – Policiais rodoviários federais apreenderam, na noite desta quinta-feira (11), 87 unidades de perfume falsificado no KM-310 da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Segundo a PRF, a equipe realizou uma fiscalização em um ônibus da linha São Paulo x Rio de Janeiro com a ajuda do Núcleo de Operações com Cães. Durante a fiscalização, os policiais notaram uma caixa despachada como encomenda sem nota fiscal. O condutor informou aos agentes que as encomendas são despachadas na sede da empresa e são retiradas pelos destinatários na garagem da empresa, no Rio de Janeiro. Ao abrirem a encomenda, os policiais encontraram os 87 frascos de perfume, sendo falsificações de marcas famosas.

Ainda segundo os agentes, todos os frascos tinham indícios de falsificação, sendo apreendidos por contrafação e encaminhados para a 89ª DP, em Resende. O ônibus com os passageiros foi liberado para seguir viagem.