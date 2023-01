Resende: projeto emite CNPJ para barbeiros da região da Grande Alegria - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 14:24 horas

Primeira ação do ano acontece no dia 7 de fevereiro; Serviço itinerante ficará das 8h às 17h, no bairro Jardim Primavera I

Resende – A Secretaria de Indústria e Comércio de Resende, por meio da Sala do Empreendedor, realiza no próximo dia 7, uma ação itinerante de atendimento. O projeto “Ser MEI é legal” vai viabilizar oportunidades aos trabalhadores informais, incentivando os profissionais a abrirem um CNPJ e aproveitarem os benefícios de ser uma pessoa jurídica. Nesse primeiro momento, os barbeiros da região da Grande Alegria serão contemplados. Uma equipe ficará das 8h às 17h, na Avenida Francisco Fortes Filho, no bairro Jardim Primavera I, prestando suporte aos interessados.

Somente nessa região, de acordo com a Sala do Empreendedor, mais de 100 profissionais trabalham diariamente executando tarefas referentes ao corte e penteado de cabelo, recorte da barba e bigode e outros cuidados. Há expectativa de que pelo menos 60% desses trabalhadores não sejam cadastrados como MEI. Isso significa que esse público não pode usufruir dos direitos de ser um microempreendedor individual, como aposentadoria, licença maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, emissão de nota fiscal, acesso a linha de crédito com juros mais baixos, entre outros.

“Se essas pessoas não vêm até a secretaria, a Sala do Empreendedor vai até elas. Vamos levar computadores, impressoras, e quem tiver interesse vai sair na hora, repito, em no máximo 20 minutos, com o CNPJ em mãos. Porque essa é a nossa função: facilitar e desburocratizar processos. É sobre levar conhecimento e deixar claro que eles podem usufruir de muitos benefícios estando devidamente regularizados”, afirma Tiago Vieira, secretário de Indústria e Comércio.

A Sala do Empreendedor é um espaço único dedicado exclusivamente ao empreendedor e parceiros estratégicos. Em 2022, a unidade de Resende realizou 13.392 atendimentos. O local disponibiliza acesso facilitado à informação, orientação, qualificação, regularização de suas atividades, dentre outros serviços.

“Nesse formato itinerante, podemos chegar ainda mais perto do empreendedor, levando diversos serviços e os auxiliando para que eles possam se desenvolver e gerar ainda mais renda e oportunidades para o município. Essa é a nossa primeira ação de 2023 e teremos muitas outras ao longo do ano. Vamos abranger vários segmentos, chegando em todos os bairros e distritos do município ao longo do ano. Ser MEI é legal demais e queremos todos com a gente nessa campanha”, destaca Graziele dos Santos, assistente administrativa da Sala do Empreendedor.

Empreendedores e trabalhadores que precisarem de atendimentos no dia a dia podem procurar a sede da Sala do Empreendedor, que fica localizada na secretaria de Indústria e Comércio, no Edifício da APM, na Avenida Marechal Castelo Branco, n° 104, bairro Comercial. Mais informações pelo telefone (24) 3360-3113.