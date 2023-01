Resende: Projeto ‘Música na Feira’ é atração para moradores neste domingo - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 14:26 horas

O artista Dudu Que Canta apresenta os sucessos do Pop Rock a partir das 11h, na Feira Livre do Parque das Águas

Resende – Mais uma edição do tradicional projeto “Música na Feira” irá acontecer neste domingo (22), a partir das 11h, na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. A apresentação ficará por conta do músico Dudu Que Canta, que trará os sucessos do repertório Pop Rock para todos os munícipes.

O evento cultural é realizado pela Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.

-O Música na Feira é um dos eventos culturais que se tornaram tradicionais em Resende e é um sucesso. O projeto além de divulgar os artistas regionais, ajuda a fomentar a economia local, com venda de produtos frescos como verduras, legumes, frutas e laticínios. Esperamos todas as famílias e amigos neste domingo – disse o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.