Resende promove acolhimento provisório para atender moradores em situação de rua com sintomas de Covid-19

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 14:56 horas

Resende – Moradores em situação de rua de Resende com sintomas de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, têm a disposição um serviço de acolhimento provisório durante o período de 14 dias. O serviço foi criado pela Secretaria Municipal de Saúde e acolhe pessoas que estejam com sintomas respiratórios leves. O atendimento é 24 horas e ocorre no salão da Igreja Cristo Ressuscitado, na Avenida Brasília, no bairro Vila Julieta.

No local são montados alojamentos para cuidar da saúde dos pacientes com suspeita de coronavírus e para evitar que tenham contato com outras pessoas. Eles são monitorados diariamente para avaliar os sintomas e a evolução do quadro de saúde. Além de receber os cuidados necessários, os moradores também recebem alimentação.

A equipe do Consultório na Rua, da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, que cuida dos moradores, é formada por assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, plantonistas e cuidadores.