Resende promove campanha de carnaval com realização de testes rápidos

Resende – A Prefeitura de Resende está promovendo uma campanha de carnaval com a realização de testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatite B e C. O evento será realizado neste sábado (3), das 8h às 12h, no Serviço de Assistência Especializada (SAE). A unidade de saúde fica na Rua Dr. João Maia, número 42, no Centro (Posto do Estado).

Para realizar os testes rápidos, é necessário levar o cartão do SUS e um documento oficial com foto. Não é necessário encaminhamento ou solicitação médica prévia.

– Essa campanha reforça o compromisso da gestão municipal em promover saúde e bem-estar à população, proporcionando acesso facilitado a serviços de saúde essenciais. Sabemos que aos finais de semana as pessoas conseguem se programar melhor para realizar exames e cuidar da saúde. Por isso, decidimos fazer os testes rápidos também nesta data – disse o secretário de Saúde Jayme Neto.

É importante ressaltar que a Prefeitura de Resende realiza testes rápidos todas as terças-feiras no mesmo local. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (24) 3354-6752.