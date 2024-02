Resende promove campanha de doação de sangue em horário estendido

Resende – A Prefeitura de Resende está promovendo uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemonúcleo de Resende, visando contribuir para o suprimento de sangue necessário durante o período de Carnaval. A iniciativa acontecerá na segunda-feira (05), das 8h às 13h, com horário estendido, no Hemonúcleo de Resende.

A coordenadora do Hemonúcleo, Antônia Luciana Pereira de Souza, ressalta a importância da doação de sangue durante o Carnaval.

– É uma oportunidade crucial para ajudar a salvar vidas e melhorar o Carnaval daqueles que mais precisam. Uma única doação pode impactar positivamente até quatro pessoas – explicou Antônia.

Durante a campanha, os interessados em doar sangue encontrarão todas as informações necessárias na imagem abaixo. Em caso de dúvidas ou para mais informações, o Hemonúcleo de Resende está disponível para atendimento pelo telefone (24) 3381-4834.

A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode fazer a diferença na vida de alguém neste período festivo. Participe e contribua para transformar o Carnaval de alguém necessitado.