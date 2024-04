Resende promove Dia D de vacinação neste sábado

Para receber o imunizante, é necessário levar CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina, no caso de crianças e adolescentes.

– O Dia D de vacinação é pensado principalmente para atingir o público que não consegue ir à unidade de saúde durante a semana para fazer a imunização. Por isso, um dia do fim de semana foi dedicado para vacinar nossa população e aumentar cada vez mais a imunidade contra a gripe, que oferece um risco muito grande para a saúde. O público-alvo foi delimitado como forma de estratégia para cobrir com o imunizante quem está mais suscetível a contrair a doença – explicou Jayme Neto, secretário de Saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o público-alvo da vacina contra a Influenza serão idosos acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes, puérperas; pessoas com comorbidades ou deficiência permanentes; professores; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário (para passageiros urbanos e de longe curso); quilombolas, forças de segurança, salvamento e forças armadas, população em situação de rua, adolescentes em medida socioeducativa e funcionários do sistema de privação de liberdade..