Resende promove dia de exames preventivos para mulheres

Resende – A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nesta quarta-feira (19), um dia dedicado à saúde feminina em 15 unidades de saúde em horário estendido: das 17h às 20h.

A ação tem como objetivo ampliar o número de preventivos feitos na rede pública, oferecendo a oportunidade de atendimento às moradoras de Resende que não conseguem tempo disponível para os exames de rotina no decorrer da semana, em virtude de trabalho e outros motivos.

Para receber atendimento, basta comparecer à unidade no dia do exame com o cartão do SUS (se tiver) e o CPF. Não é necessário agendar os procedimentos (confira abaixo as unidades).

– Os preventivos são muito importantes no cuidado com a saúde da mulher e continuamos seguindo a estratégia de contemplar aquelas que trabalham durante o horário administrativo. Nossos profissionais estão prontos para um atendimento humanizado e eficiente e esperamos que as mulheres do nosso município aproveitem essa oportunidade – disse Raone da Silva Fernandes, secretário de Saúde.

Para mais informações, entre em contato com a unidade de saúde.

Unidades que farão exame preventivo neste sábado:



PSF Liberdade: (24) 3360-2890

PSF Paraíso: (24) 3354-6571

PSF Centro: (24) 3355-4511

PSF Capelinha: (24) 3360-4237

PSF Grande Alegria: (24) 3354-8178

PSF Itapuca: (24) 3360-5259

Policlínica Manejo: (24) 3354-7505

PSF Jardim Primavera: (24) 3381-7791

PSF Novo Surubi: (24) 3360-5072

PSF Cabral: (24) 3360-6680

PSF Nova Alegria: (24) 3355-5003

PSF Cabral Alambari: (24) 3360-6060

PSF Surubi: (24) 3354-1935

PSF Morada do Contorno: (24) 99849-5363

PSF Engenheiro Passos: (24) 3357-1870