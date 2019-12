Resende promove festa infantil gratuita no próximo domingo

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2019, 08:52 horas

Evento será na Área de Exposições, de 13h às 18h

Resende – As crianças de Resende terão uma festa exclusiva na Área de Exposições, neste fim de semana. O local vai receber uma festa voltada para o público infantil, para comemoração da III Semana Municipal da Criança. O evento será de 13h às 18h.

Com o Natal como tema central, a festa contará com brinquedos infláveis, jogos, distribuição de brinquedos e lanche para as crianças, além da presença do Papai Noel.

Por ser um evento gratuito, as crianças poderão brincar quantas vezes quiser nos brinquedos infláveis, que serão instalados no local.

A festa também contará com atividades pedagógicas através dos projetos “Árvore do Saber” e “Tempo de Brincar”, que serão desenvolvidos paralelamente.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, destacou a importância da valorização da infância e dos empenhos da gestão municipal.

– Pensando nisso, são promovidos eventos recreativos, como esta festa, mas também há investimento na educação, com a reforma, revitalização e conclusão de escolas e creches – disse o prefeito.