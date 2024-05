Resende promove Fórum Municipal sobre violação de direitos de crianças e adolescentes

Resende – Nesta quarta-feira (22), Resende recebe o Fórum Municipal sobre Violação De Direitos de Crianças e Adolescentes. O evento, desenvolvido através da uma parceria entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), acontece das 8h30 às 12h no Plenário da Câmara Municipal, que fica na Praça Dr. Oliveira Botelho n° 262 – Centro.

Após a abertura, o fórum vai contar com uma palestra com o tema ‘Abuso, exploração sexual e outras violações do direito da criança e do adolescente’. A atividade será conduzida pela psicopedagoga clínica e institucional, Ana Rosa Araújo.

Na sequência, o evento terá a apresentação dos serviços da rede que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Estão inclusos os serviços do CREAS, PETI, Conselho Tutelar, Acolhimento Institucional para Adolescentes, entre outros.

A próxima atração será às 11h25, com uma apresentação da Vigilância Socioassistencial de Resende, com uma análise das violações de direitos no período pós-pandemia. O evento ainda terá um debate aberto para todos os convidados e participantes das atividades, às 11h40.

Para a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo, o encontro é de suma importância para alinhar as frentes da gestão municipal e discutir novas formas de assegurar os direitos de crianças e adolescentes diante da população de Resende.

“O fórum vai reunir diversos profissionais qualificados e que se empenham diariamente em resguardar os direitos desse público. São pessoas que vivenciam a realidade no cotidiano e têm muito a acrescentar sobre o tema central do fórum. Esperamos que seja um encontro de muita troca, interação e novas ideias para que possamos sempre melhorar. A gestão municipal segue atenta a demanda das crianças e adolescentes para oferecer o melhor serviço”, disse a secretária.