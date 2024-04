Resende promove II seminário do trabalhador

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio do Cerest Médio Paraíba II e o Núcleo de Educação Permanente (NEPS), promove o II Seminário em Saúde do Trabalhador nesta quinta-feira (11). O evento tem como tema: “Abril Verde 2024 – Para trabalhar não precisa adoecer” e será às 14h, no auditório da Câmara Municipal antiga.

O mês de abril é destinado à prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O II Seminário em Saúde do Trabalhador – Abril Verde 2024 terá como palestrantes: Hugo Sampaio Líbero, mestre em Engenharia de Estruturas, pós graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, e docente do Instituto Federal do Rio de Janeiro; e Thaís de Jesus da Silva, Técnica de Segurança do Trabalho e pós graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho.

O evento tem como público-alvo a equipe multiprofissional. Os interessados em participar devem se inscrever por meio do link: https://forms.gle/jn8j5sggjQsD86xe7 informando os dados pessoais e setor de trabalho.

-O seminário tem como objetivo levar informações e assim conscientizar os empregadores, trabalhadores e toda a população sobre a implantação de ações de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. O Abril Verde é uma campanha dedicada à promoção do ambiente de trabalho saudável – disse a coordenadora do Cerest Médio Paraíba II, Pâmella Costa.