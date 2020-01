Resende promove mutirão de exames preventivos

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2020, 10:19 horas

Mais de dez unidades da rede municipal de saúde estarão abertas no sábado para atender mulheres

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde de Resende promoverá no próximo sábado (1), a primeira edição do Mutirão de Exames Preventivos de 2020. Estarão abertas 13 unidades de saúde, entre 8h e 16h, para atender mulheres entre 25 e 64 anos.

Apesar do público-alvo prioritário, a secretaria destacou que todas as mulheres que forem até as unidades munidas do Cartão do SUS serão atendidas.

Atendimentos

Para os atendimentos deste sábado estarão abertos os seguintes Postos de Saúde da Família (PSF): PSF Engenheiro Passos, PSF São Caetano, Posto do Estado, PSF Novo Surubi, PSF Cabral, Posto Manejo, PSF Cidade Alegria (Caixa D’agua), Clínica da Família, PSF Morada da Barra, PSF Jardim Alegria, PSF Pedra Selada, PSF Nova Alegria e PSF Surubi velho.

Os serviços ofertados no mutirão envolvem uma série de exames, que são fundamentais para um diagnóstico precoce de câncer de mama e câncer no colo de útero, causando menores danos à saúde das mulheres.

No cronograma organizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Resende, está incluso o papanicolau, teste físico das mamas e orientações do autoexame.

O resultado do exame preventivo tem previsão para ficar pronto entre 30-45 dias e pode ser retirado pela paciente no posto de saúde onde foi realizado.