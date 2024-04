Resende promove novo mutirão de combate à dengue

Resende – A Prefeitura de Resende realiza neste fim de semana um novo mutirão de combate à dengue nos bairros Cidade Alegria, Vila Alegria e Itapuca, das 8h às 17h. As ações acontecem desde o início de dezembro para combater criadouros do mosquito Aedes aegypti.

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também orientam os moradores quanto aos cuidados diários e fazer a limpeza de materiais que estão em desuso e que possam acumular água parada.

O mutirão ainda conta com o apoio de diferentes departamentos da Prefeitura, como Serviços Públicos, Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Ouvidoria, dentre outros.

“É extremamente importante que os moradores também vistoriem semanalmente suas residências em busca de possíveis locais que possam acumular água parada. Estamos próximos do quinto mês do ano, entrando em uma época em que o clima fica mais seco, com poucas chuvas. Felizmente, os números de casos de dengue vem diminuindo em Resende com a estiagem. Por conta disso, foi possível reduzir o tempo de atendimento do Centro de Hidratação, que agora atende das 8h às 19h, de domingo a domingo. Mas mesmo com a redução, continuamos trabalhamos incansavelmente para acabar com os casos de dengue”, disse o secretário de Saúde Jayme Neto.