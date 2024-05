Resende promove palestra em prol ao Dia Internacional de Combate à LGBTIfobia

Resende – A Prefeitura de Resende realiza na próxima terça-feira (21), a palestra ‘Combate à LGBTIfobia através da Rede de Proteção Social’, em alusão ao Dia Internacional de Combate à LGBTIfobia, celebrado no dia 17 de maio. O evento será realizado na Universidade Estácio de Sá, às 14h.

A palestra contará com a participação da equipe do Centro de Cidadania LGBTI Agulhas Negras, do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Resende e da equipe do Ambulatório LGBTQIA+, que atuarão como mediadores. O público-alvo inclui profissionais de saúde, assistência social, direitos humanos, educação e a comunidade em geral.

Durante o evento, serão abordados conceitos essenciais sobre gênero, sexualidade, políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro, casos de violência e LGBTIfobia, bem como as estratégias de enfrentamento adotadas pelas unidades envolvidas. Além disso, o Ambulatório apresentará dados sobre violência LGBTIfóbica e iniciativas de combate à LGBTIfobia.

Os interessados em participar devem realizar inscrição prévia através do link: bit.ly/lgbtqia2105 .

“Todos merecem respeito. É necessário que as pessoas entendam que todos têm direitos iguais e não há mais espaço para intolerância, desrespeito e preconceito. A disseminação da informação é importante para levar cada vez mais conhecimento à sociedade para que, enfim, consigamos acabar com a violência verbal, sexual, física e psicológica”, disse Gleydson Paiva, coordenador do Ambulatório Municipal de Atenção Integral em Saúde LGBTQIA+, assistente social e mestrando em Saúde Coletiva pela Fiocruz

O dia 17 de maio adquiriu um contexto histórico em 1990, quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças (CID). Assim, a militância escolheu esse dia para festejar o Dia Internacional de Contra à Homofobia.