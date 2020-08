Resende promove palestras para gestantes em alusão ao “Agosto Dourado”

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 16:09 horas

Resende – A prefeitura de Resende realizou atividades em alusão ao “Agosto Dourado”, campanha sobre amamentação, na quarta-feira (04), na unidade de ESF (Estratégia de Saúde da Família do bairro Cidade Alegria), no turno da manhã. A campanha aproveitou a data de consulta pelo pré-natal, que ocorre naturalmente na quarta-feira, para chamar a atenção das gestantes presentes para esta importante etapa do desenvolvimento da criança.

A unidade foi enfeitada e utilizou de cartazes e objetos decorativos para informar as futuras mães, além de promover palestras individuais abordando a importância da amamentação nos primeiros 6 meses do bebê.

O enfermeiro Rodrigo Leal, responsável pela ação e a mobilização, tratou de assuntos como a mama, o colostro, as posições para amamentar, o quanto o leite é importante para o desenvolvimento do bebê, a importância de amamentar para a mãe, ordenha de leite, massagem das mamas, entre outros.

– A ideia inicialmente era uma palestra que reunisse as gestantes. Mas, por conta dos cuidados contra o coronavírus, as palestras foram realizadas individualmente. As gestantes também puderam tirar suas dúvidas e esclarecer pontos fundamentais desta etapa. É essencial promover essa mobilização e reforçar os benefícios da amamentação. Continuaremos com atividades no decorrer do mês – explicou o enfermeiro.

As atividades continuam na próxima segunda-feira, dia 10, com mais um grupo de gestantes, que também receberão as informações. Após a mobilização pelo agosto dourado, o pré-natal segue normalmente com a consulta, avaliação e solicitação de exames, como de costume.