Resende promove primeira seletiva para categoria de base de futsal - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 17:45 horas

‘Copa Rei’ aconteceu no sábado (11), na quadra do Firjan/Sesi, em Resende, e reuniu cerca de 100 atletas da categoria sub-09

O Resende FC realizou neste sábado (11), a primeira seletiva para as categorias de base do clube. A competição reuniu cerca de 100 atletas da categoria sub-9, na quadra do Firjan/Sesi, em Resende. As seletivas para as categorias sub-11 e sub-13 ainda serão marcadas para as próximas semanas.

As avaliações ocorreram no formato de torneio eliminatório. Participaram 13 times, sendo disputadas 12 partidas no total. No final, a equipe Rei da Bola foi a grande campeã, vencendo por 5 a 2 o Itapuquinha. Todos os atletas foram avaliados de perto pelo técnico das categorias de base de futsal do Gigante do Vale, Cláudio Rafael, e os selecionados serão comunicados para, posteriormente, se apresentarem ao clube.

-Foi um primeiro dia de competição muito proveitoso. Observamos vários atletas com diferentes qualidades e que vão encaixar perfeitamente no nosso projeto e estilo de jogo. Gostaria também de parabenizar a todos os professores pela organização que suas equipes se apresentaram no torneio – comemorou o técnico da base alvinegra.

Mais informações e inscrições sobre a Copa Rei podem ser feitas pelo telefone (24) 97402-4604.