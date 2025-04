Resende promove vacinação durante feriado prolongado

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza, durante a partir desta quinta-feira (1º) até sábado (3), mais uma campanha de vacinação especial de feriado nesta semana. A ação acontecerá de 12h às 18h no 3º andar do Resende Shopping. Durante a campanha, serão aplicadas as doses de imunizantes contra a Covid-19 e Influenza, além das vacinas correspondentes ao Calendário Nacional de Imunização, exceto BCG e Dengue.

De acordo com o secretário de Saúde de Resende, Ricardo Graciosa, a iniciativa tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal do município e atualizar a carteira de vacinação dos moradores. A campanha do feriado busca solucionar a demanda de moradores que não conseguem se dirigir aos postos de saúde durante a semana. O público-alvo da campanha deste feriado segue as orientações do Ministério da Saúde, que determina a vacinação de crianças, a partir de 6 meses, até idosos.

“Essa é a segunda vez no ano que Resende realiza uma campanha de vacinação de feriado. A primeira foi durante o feriado prolongado de Páscoa, Tiradentes e São Jorge, quando nós conseguimos atualizar a carteira de vacinação de centenas de pessoas. A expectativa para essa campanha é aumentar ainda mais esse número, já que a vacinação é uma etapa fundamental para garantir a saúde e a segurança de toda a população”, reforça o Dr. Ricardo.

Para vacinar, é necessário apresentar um documento original com foto, o CPF, a caderneta de vacinação e o cartão do SUS (quem tiver). Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável, também munido de um documento original com foto. Além dos documentos de identificação, os profissionais de saúde deverão apresentar a comprovação de vínculo trabalhista ativo.

Orientações específicas de público-alvo

Vacina contra a Covid-19: crianças (6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias), idosos, gestantes, grupos especiais e pessoas imunocomprometidas.

Vacina contra a Influenza: crianças (a partir de 6 meses a menores de 6 anos), idosos (a partir de 60 anos), gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independente da idade), pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativas e trabalhadores dos Correios.