Resende promove vacinação em drive-thru para primeira e segunda doses

Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 14:08 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde vai promover na quarta-feira (07), duas campanhas de vacinação contra a Covid-19 em sistema drive-thru para idosos residentes de bairros de fora da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (postos de saúde). As ações são para aplicação de primeira e segunda doses e acontecerão na Área de Exposições (Exapicor).

Primeira dose

Amanhã será realizada a vacinação de primeira dose, durante à tarde, para os idosos com idade a partir de 65 anos, residentes de áreas de fora da cobertura e que foram previamente confirmados e agendados pela Secretaria Municipal de Saúde. Para a aplicação da primeira dose, os idosos devem apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).

– Para esta quarta-feira estamos preparando uma grande mobilização de vacinação em idosos do município. É muito importante que aqueles que receberam a primeira dose no dia 13 de março compareçam à Área de Exposições para completarem a imunização. E ressaltamos que a primeira dose apenas será aplicada em idosos a partir de 65 anos que tiveram o retorno e a confirmação com os horários previamente definidos pela Secretaria de Saúde. A vacinação em drive-thru é feita em horários agendados para evitar as aglomerações – ressaltou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Segunda dose

A outra ação será voltada para a aplicação de segunda dose em idosos com mais de 73 anos, residentes de áreas de fora da cobertura dos postos de saúde, durante o período da manhã. Este grupo recebeu a primeira dose no dia 13 de março. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação entregue no dia 13 e um documento de identificação. Para a aplicação da segunda dose os idosos devem comparecer à Área de Exposições no mesmo horário da primeira vacinação. Vale destacar que os idosos devem ficar atentos a data de retorno marcada no cartão para a segunda dose.