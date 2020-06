Resende realiza 1ª edição da Feira Livre em sistema drive-thru

Matéria publicada em 7 de junho de 2020, 18:39 horas

Evento ocorreu neste domingo, na Área de Exposições, e reuniu 53 produtores e artesãos da região

Resende – O município de Resende promoveu a primeira edição da Feira Livre em sistema drive-thru, neste domingo (07). A iniciativa da prefeitura reuniu cerca de 53 produtores e artesãos da região Sul Fluminense, na Área de Exposições, no bairro Morada da Colina.

Com a pandemia do novo coronavírus, a ação pioneira foi implantada visando ao escoamento da produção local, dando prioridade aos produtores resendenses, e aquecimento da economia de forma segura a todos. Segundo a prefeitura, o evento seguiu todas as normas de segurança contra a Covid-19 e ainda contou com a Guarda Municipal para organização do trânsito.

Produtores locais que tiverem interesse em participar podem se cadastrar na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, entre 13h e 17h, pelos seguintes telefones: (24) 3381 9052 ou (24) 3350 9578.