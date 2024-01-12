Resende realiza ação para regularização fundiária no Alto Surubi na próxima semana

Resende- A Prefeitura de Resende realiza na próxima semana duas ações voltadas ao processo de regularização fundiária. Desta vez, as atividades acontecerão no Alto Surubi na segunda e terça-feira, dias 15 e 16, das 9h30 às 17h.

A gestão municipal realiza periodicamente ações de regularização fundiária, que é o processo legal para regularizar a situação jurídica de terras, para garantir os direitos de posse e propriedade aos moradores.

Estas ações envolvem a regularização de documentos e a adequação das áreas ocupadas às normas legais. As atividades contarão com o apoio de técnicos do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj).

“Os moradores que, por ventura, não estiverem em casa, podem agendar uma visita pelo WhatsApp (24) 99913-9884. Além disso, ainda consta um QRcode no panfleto deixado na caixa de correio das residências, que também pode ser utilizado para realizar o agendamento. É importante reforçar que esta será a última oportunidade para que os moradores do Alto Surubi possam regularizar os terrenos “explicou Alessandra Brandão, superintendente de Habitação.