Resende realiza ações contra a dengue neste fim de semana

Resende – Resende realiza neste fim de semana (20 e 21) ações de prevenção, orientação e circulação do carro Fumacê UBV. Neste sábado (20), por meio de uma parceria com a Universidade Estácio de Sá, serão realizadas ações de Educação em Saúde e panfletagem, na prevenção contra a dengue. Cerca de 20 pessoas, entre equipe do Centro de Controle de Zoonoses e alunos da universidade estarão no Calçadão do bairro Campos Elíseos para orientação e panfletagem, com amostras de lâminas do mosquito Aedes aegypti, das 8h às 12h.

Além disso, neste fim de semana o carro Fumacê UBV irá percorrer as ruas de 10 locais. No sábado (20), o veículo com o equipamento UBV passará pelos bairros Boa Vista I e II, Casa da Lua, Condomínio Morada das Agulhas, Mirante das Agulhas, Morada do Bosque e Nova Resende. A ação continua no domingo (21), em que o veículo circula pela Vila Alegria (Mutirão), Campo de Aviação e Baixada Olaria.

Esta iniciativa vem sendo realizada desde dezembro, sendo uma das medidas tomadas pela Prefeitura de Resende no combate ao Aedes aegypti. O veículo percorre as ruas dos bairros com o equipamento UBV, indicado para o controle da fêmea adulta do Aedes aegypti. A iniciativa acontece nos períodos da manhã ou da tarde, pois são os horários em que o mosquito está em maior atividade.

O fumacê UBV libera partículas menores, com melhor alcance e atingindo uma cobertura maior. Além de ser o mais moderno e recomendado pelo Ministério da Saúde. Vale destacar que a programação com as próximas datas e locais de circulação do veículo está disponível nas redes sociais da Prefeitura.

“Seguimos empenhados no combate ao Aedes aegypti em nosso município, em ações conjuntas com vários setores e parcerias. Porém, sempre reforçamos que a população também tem um papel fundamental nesta luta. Os moradores devem separar 10 minutos por semana para cuidar da sua casa e retirar resíduos e materiais que acumulem água parada”, disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

A prefeitura realiza ações de combate ao Aedes aegypti em diferentes áreas, entre elas: as visitas domiciliares; mutirões de retirada de entulhos; serviços de capina e roçada. Além disso, a administração municipal implantou dois Centros de Hidratação para atendimentos de pacientes diagnosticados com dengue, no Hospital Municipal de Emergência e na UPA da Cidade Alegria. O Centro possui área de hidratação, posto de enfermagem, análise laboratorial e consultório médico.