Resende realiza Censo 2023 da Pessoa com Deficiência - Diário do Vale

Resende realiza Censo 2023 da Pessoa com Deficiência

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 14:32 horas

Objetivo do levantamento é identificar e mapear perfis de pessoas com mobilidade reduzida ou PCDs para promover acessibilidade e inclusão

Resende – A Prefeitura de Resende realiza durante o mês de março o Censo Informativo da Pessoa com Deficiência para identificar, mapear e cadastrar os perfis socioeconômicos do município. O levantamento analisa ainda as condições de habitação e mobilidade urbana das Pessoas com Deficiência (PCDs) ou mobilidade reduzida que moram em Resende.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o objetivo deste censo é fornecer ainda subsídios para formulação e execução de políticas públicas que promovam a acessibilidade e inclusão das Pessoas com Deficiência e mobilidade reduzida.

Para responder às perguntas é necessário se dirigir a um PSF ou Centro de Referência de Assistência Social mais próximo de sua residência com RG, CPF e laudo médico com CID. As inscrições são atreladas ao CPF para que não haja duplicidade nas informações preenchidas.

Para aqueles que tiverem impossibilidade de locomoção, o familiar responsável poderá realizar a pesquisa com os documentos em mãos em nome da pessoa. Existe ainda a possibilidade de preencher o formulário através do link https://forms.gle/mvcEgeqdGXfuJod76. As perguntas englobam estado civil, faixa etária, escolaridade, faixa salarial, tipo de deficiência, dentre outros questionamentos.

– Contamos com a população para responder este formulário para que possamos construir políticas públicas municipais e promover cada vez mais acessibilidade e inclusão de pessoas com mobilidade reduzida. Cada resposta será analisada e utilizada na prática de projetos subsidiados pela gestão municipal, visando o desenvolvimento socioeconômico dos munícipes – explicou Cátia Fonseca, diretora de Direitos Humanos.

Confira abaixo o calendário completo:

01/03 – PSF Paraíso (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

02/03 – PSF Itapuca (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

03/03 – PSF Vicentina (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

06/03 – PSF Liberdade (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

07/03 – PSF Cabral Velho (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

08/03 – PSF Cidade Alegria (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

09/03 – PSF Morada da Barra (8h30 às 11h)

09/03 – PSF Parque Minas Gerais (13h30 às 16h)

10/03 – PSF Jardim Primavera (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

13/03 – PSF Jardim Alegria e Beira Rio (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

14/03 – PSF Cabral/Alambari (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

14/03 – PSF Morro do Cruzeiro/Castelo Branco (13h30 às 16h)

15/03 – PSF Surubi Velho (8h30 às 11h)

15/03 – PSF Novo Surubi (13h30 às 16h)

16/03 – PSF Fazenda da Barra II (8h30 às 11h)

16/03 – PSF Fazenda da Barra I (13h30 às 16h)

17/03 – PSF Fazenda da Barra III (8h30 às 11h)

20/03 – PSF Nova Alegria (13h30 às 16h)

21/03 – Unidade de Saúde Grande Alegria (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

23/03 – PSF Clínica da Família (8h30 às 11h ou 13h30 às 16h)

27/03 – PSF Engenheiro Passos (8h30 às 11h ou 14h às 16h)

28/03 – PSF Visconde de Mauá (12h às 16h)