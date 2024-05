Resende realiza exames preventivos nesta quarta-feira (15)

Para mais informações, entre em contato com as unidades de saúde:

-Estamos comprometidos em oferecer serviços de saúde de qualidade aos moradores. Os mutirões buscam dar a oportunidade para que mulheres possam cuidar de sua saúde de forma eficiente, principalmente para as que trabalham durante o dia e têm dificuldade para ir até às unidades durante o expediente. O exame preventivo é voltado para a detecção precoce especialmente do câncer de colo de útero, e recomendado para mulheres preferencialmente de 25 a 64 anos, ou mulheres que tenham vida sexual ativa – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Para os exames preventivos não é necessário fazer o pré-agendamento, basta comparecer a uma das 16 unidades de saúde que estarão abertas em horário estendido, com o CPF e/ou cartão do SUS em mãos.