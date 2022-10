Resende realiza feira de adoção para proporcionar novo lar a cães e gatos

Matéria publicada em 22 de outubro de 2022, 11:52 horas

Castração é garantida para pets a partir dos seis meses

Resende – Neste domingo, dia 23, acontece mais uma feira de adoção de cães e gatos para possibilitar um novo lar para chamar de seu aos animais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Resende. A Prefeitura vai promover um espaço de interação entre a população e os bichinhos na Feira Livre do Parque das Águas entre 9h e meio-dia.

Para que os animais sejam adotados, é necessário que o interessado em proporcionar um novo lar aos cães e gatos tenha a partir de 18 anos, além de apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

– As feiras de adoção acontecem para que possamos melhorar a qualidade de vida dos animais proporcionando um novo lar cheio de amor e carinho aos animais. O CCZ se preocupa muito com tudo que é oferecido aos animais enquanto eles ainda sob os nossos cuidados e nos preocupamos ainda mais com todo o cuidado que ele possa exigir quando é adotado. Por isso, todos os animais que são adotados têm garantia de castração a partir dos seis meses de vida. Os animais que forem adotados acima desta idade já serão entregues castrados aos tutores – explicou Carolina Bittencourt, superintendente em Saúde.

CCZ passa por obras de ampliação

A Prefeitura de Resende iniciou recentemente as atividades de ampliação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que fica no bairro Vicentina II. De acordo com informações da secretaria de Obras e Serviços Públicos, o cronograma completo engloba a criação de dois blocos. No “bloco a” será realizada a adequação do canil com uma área para higienização dos animais, criação de depósitos de ração e de material de limpeza, e de um canil para observação.

Já no “bloco b”, as equipes farão mais uma área para banho, um gatil, além da criação de um depósito de resíduos químicos, um outro depósito de material de limpeza, lixos hospitalar, comum e reciclável.

Esta é a segunda etapa da revitalização, com trabalhos de ampliação do espaço de banho de sol dos animais, melhorias no saneamento básico, adequação hidráulica, troca de piso e pintura geral. Na primeira fase, foram feitas as revitalizações de canil, criação de um depósito externo para facilitar a retirada do lixo, criação de um cercado de segurança ao redor do canil, benfeitorias nas salas de atendimento, pintura das grades e paredes, revitalização da área externa com criação de bancos para os tutores aguardarem e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas.