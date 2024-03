Resende realiza mutirão contra dengue no Parque Minas Gerais

Resende – A Prefeitura de Resende realiza nesta quinta-feira (14), um novo mutirão de combate a dengue. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão

no bairro Parque Minas Gerais, além dos condomínios Gardênia e Tulipa entre 8h e 14h.

A ação busca visitar as residências em busca de possíveis focos de larvas do mosquito Aedes aegypti, orientar moradores e realizar a limpeza de materiais inservíveis e recolher entulhos que possam acumular água parada.

O mutirão conta com o apoio de diferentes departamentos da Prefeitura, como Serviços Públicos, Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Ouvidoria, dentre outros.

– Mesmo antes da epidemia da doença em todo o Brasil, já trabalhávamos diariamente em Resende com as visitas domiciliares, porém, com a atual situação, precisamos mobilizar uma equipe maior para a frente de atuação. É importante reforçar que, além das ações diárias do poder público, a população também precisa fazer a sua parte. Os 10 Minutos Salvam Vidas são essenciais para que o combate à dengue seja efetivo. Por isso, faz-se necessário que os moradores também estejam atentos aos cuida dos em seus quintais, que não demandam tanto tempo, mas são significativos para o zelo com a sua saúde e a do próximo – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Além das ações do mutirão, a Prefeitura de Resende também prepara um cronograma para o carro fumacê UBV percorrer os bairros de toda a cidade, em horários estratégicos, focado nos horários em que há maior circulação do mosquito Aedes aegypti.