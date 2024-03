Resende realiza mutirão de combate ao Aedes aegypti neste fim de semana

Resende – O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Resende irá realizar um novo mutirão de combate ao Aedes aegypti neste fim de semana, nos dias 9 e 10, das 8h às 17h. A ação acontece nos bairros Parque Minas Gerais, Fazenda da Barra 2, Fazenda da Barra 3, Maria Candida, Morada da Barra, Campo Belo e Parque Embaixador.

A iniciativa busca realizar visitas domiciliares das equipes com orientações aos moradores e vistorias em resíduos que possam acumular água. Além disso, também é feito o recolhimento de entulhos (inservíveis). Os mutirões de fim de semana (sábado e domingo) acontecem desde o início de dezembro de 2023.

O mutirão de combate à dengue conta com apoio de profissionais de diversos setores além do CCZ, como Cruz Vermelha, Serviços Públicos, Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, entre outras.

– Seguimos no combate ao mosquito Aedes aegypti realizando diversas mobilizações como visitas domiciliares e ações de bloqueio químico em diferentes bairros. Resende, assim como todo o estado do Rio de Janeiro e também quase todo o país, vem sofrendo com o aumento do número de casos de dengue. A participação da população é fundamental nesse processo, por isso é importante que deixem os agentes entrarem em suas residências para realizarem as vistorias em materiais que possam acumular água parada. Os profissionais são devidamente uniformizados e usam crachá de identificação em nome da Prefeitura – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Diversas ações de combate ao Aedes aegypti são realizadas em Resende: visitas domiciliares, mutirões de r etirada de entulhos, serviços de capina e roçada. Além da circulação do carro Fumacê UBV pelos bairros.

Durante as visitas, os profissionais orientam os moradores sobre a importância de realizar vistorias de apenas 10 minutos por semana em sua residência e quintal, retirando entulhos, pneus, vasos de plantas e caixas d’água, que podem conter água parada e se tornar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

O município conta com dois Centros de Hidratação, um no Hospital Municipal de Emergência, das 7h30 às 22h, e outro na UPA 24h, em tempo integral. O espaço conta com área de hidratação, posto de enfermagem, análise laboratorial e consultório médico para pacientes que apresentam sintomas de dengue.