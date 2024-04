Resende realiza mutirão de exames preventivos e testes rápidos nesta quarta-feira (24)

Também nesta quarta-feira (24), o PSF Centro estará aberto das 17h às 20h para a realização de testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. Para estes procedimentos, o paciente deve apenas levar o cartão do SUS e um documento com foto. Não é necessário encaminhamento ou solicitação médica.

Para os exames preventivos não é necessário realizar o pré-agendamento, basta comparecer a uma das 13 unidades de saúde que estarão abertas das 17h às 20h, com CPF e/ou cartão do SUS.

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde de Resende irá realizar um novo mutirão com exames preventivos e testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. A ação acontece na próxima quarta-feira (24), em diferentes unidades de saúde, em horário estendido, das 17h às 20h.