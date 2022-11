Resende realiza mutirão de exames preventivos quarta-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 08:40 horas

Ação acontecerá em horário estendido das 17h às 21h, em 13 unidades de saúde

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove um novo mutirão de Exames Preventivos em horário estendido na quarta-feira, dia 16. Os atendimentos acontecerão das 17h às 21h em 13 unidades de saúde.

Os postos de saúde que estarão abertos durante à noite são: PSF Liberdade; PSF Centro; PSF Jardim Alegria; PSF Paraíso; PSF Jardim Primavera; PSF Grande Alegria; PSF Itapuca; PSF Surubi; PSF Novo Surubi; PSF Cabral/Alambari; PSF Morro do Cruzeiro; PSF Nova Alegria; e Clínica da Família.

Os exames preventivos são destinados às mulheres de 25 a 64 anos, principalmente aquelas que têm vida sexual ativa. No dia do procedimento, as pacientes devem apresentar o CPF e o cartão do SUS.

-É fundamental que as mulheres façam o exame preventivo para o diagnóstico precoce de doenças como o câncer de colo do útero e de mama, e o tratamento adequado. Os mutirões em horários estendidos são realizados há algum tempo para aumentar o número de exames e contemplar as moradoras que não conseguem ir até às unidades de saúde em horário comercial – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Vale destacar que as próximas datas e localidades contempladas serão divulgadas pela Prefeitura de Resende. O prazo para o exame ficar pronto é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito.

Confira os locais e telefones para esclarecimento de dúvidas

PSF Liberdade: (24) 3360-2890

PSF Centro: (24) 3355-4511

PSF Jardim Alegria: (24) 3383-1720

PSF Paraíso: (24) 3354-6571

PSF Jardim Primavera: (24) 3381-7791

PSF Grande Alegria: (24) 3354-8178

PSF Itapuca: (24) 3360-5259

PSF Surubi: (24) 3354-1935

PSF Novo Surubi: (24) 3360-5072

PSF Cabral/Alambari: (24) 3360-6060

PSF Morro do Cruzeiro: (24) 3354-8756

PSF Nova Alegria: (24) 3355-5003

Clínica da Família: (24) 3381-4201