Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 08:07 horas

Receberão a vacina os idosos vacinados com a primeira dose no dia 12 de março

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde promove nesta terça-feira, dia 06, a vacinação de segunda dose em idosos de 75 e 76 anos nos postos de saúde, que vacinaram com a primeira no dia 12/03.

A ação desta terça-feira contempla os idosos que possuem a cobertura da ESF (Estratégia Saúde da Família – postos de saúde) e devem comparecer às unidades de saúde onde receberam a primeira dose e também no mesmo horário.

-A aplicação da segunda dose é muito importante para que estes idosos completem a imunização contra a Covid-19. Nesta terça-feira, os idosos devem comparecer aos postos de saúde onde foram vacinados anteriormente no dia 12 de março, com a apresentação obrigatória do cartão de vacinação e documento de identificação. As pessoas dos grupos prioritários devem ficar atentas a data marcada no cartão para o retorno para a aplicação da segunda dose – disse o secretário de Saúde, Tande Vieira.

A gestão municipal ressalta que as unidades de saúde seguirão todos os protocolos sanitários como uso obrigatório de máscara, higienização das mãos e distanciamento social para garantir a segurança dos idosos.