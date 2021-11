Resende realiza no domingo mais uma edição do projeto ‘Sine Itinerante’

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 15:30 horas

Ação será realizada na feira livre do Parque das Águas entre no horário das 9h às 12h

Resende- Uma nova edição do projeto ‘Sine Itinerante’, desenvolvido pela Prefeitura de Resende, através das Secretarias Municipais de Indústria, Comércio e Turismo, e Assistência Social e Direitos Humanos, será realizada neste domingo na Feira Livre do Parque das Águas, das 9h às 12h.

De acordo com a prefeitura, no projeto “Sine Itinerante” a população pode contar com serviços de cidadania e incentivo ao mercado de trabalho como: agendamento do Seguro-Desemprego, instruções para elaboração e cadastro de currículo, além de orientações sobre a nova carteira de trabalho digital.

-O ‘Sine Itinerante’ acontece com frequência na Feira Livre do Parque das Águas, e tem como finalidade contemplar os munícipes que não conseguem ir até a sede do Sine durante a semana. Na Feira Livre é possível receber orientações sobre todas as questões de mercado de trabalho. Todas as informações coletadas no projeto são levadas para a sede, onde são registradas no sistema. Lembrando que as medidas de prevenção à Covid-19 continuam no local, mesmo com as duas doses das vacinas. É obrigatório o uso de máscara dentro e fora da Feira Livre, higienização das mãos com álcool e o distanciamento social – disse o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz.

O secretário Tiago Diniz ressalta que o projeto foi implantado em Resende no final de 2018 percorrendo diversos locais e uma vez por mês nas unidades dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). A programação foi interrompida devido à pandemia da Covid-19, mas vem sendo retomada gradativamente.

A unidade do Sine fica localizada na Rua Gulhot Rodrigues, n°275, no bairro Comercial. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (24)3360-6238. Atualmente, a sede é mantida pela Prefeitura, através de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.