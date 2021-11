Resende realiza no sábado um mutirão de cirurgias na Santa Casa de Misericórdia

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 17:40 horas

Ao todo, os profissionais farão oito procedimentos de vesícula e hérnia

Resende- Neste sábado, dia 20, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá mais um mutirão de cirurgias na estrutura da Nova Santa Casa de Misericórdia. No total, serão dois procedimentos distintos em oito pacientes através do SUS, sendo seis de vesícula e duas de hérnia.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, o mutirão é destinado a pacientes que esperavam pela cirurgia e passaram por acompanhamento dos profissionais especializados.

– A Nova Santa Casa tem uma estrutura preparada para atender os pacientes com excelência e profissionais especializados em cada tipo de procedimento. Além disso, também conta com a tecnologia necessária para que as cirurgias sejam realizadas com qualidade e devida segurança. Nosso objetivo principal é agilizar o atendimento para que consigamos zerar as filas e atender mais rapidamente às demandas em saúde da população.

Em razão da pandemia, os atendimentos ficaram prejudicados por conta da necessidade de isolamento social e os médicos foram direcionados aos atendimentos da linha de frente de combate à Covid-19. Além disso, houve atraso na entrega de insumos necessários para realizar os procedimentos. Porém, com o avanço da vacinação foi possível retomar os procedimentos e zerar as demandas cirúrgicas do município.

Os mutirões mobilizam uma equipe qualificada e experiente de profissionais que realizam os procedimentos agendados em sequência. As cirurgias, geralmente, começam no turno da manhã e se estendem até o fim da tarde, até que todas estejam concluídas.