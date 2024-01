Resende realiza novo mutirão de combate ao Aedes aegypti neste fim de semana

Resende – O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizará neste fim de semana, dias 13 e 14, um novo mutirão de combate ao Aedes aegypti nos bairros Paraíso, Castelo Branco, Cabral, Alambari e Morro do Cruzeiro. A ação será das 8h às 17h.

A mobilização consiste em visitas domiciliares das equipes especializadas e também um mutirão de recolhimento de entulhos (inservíveis). A previsão é que 7.189 imóveis possam ser vistoriados neste fim de semana.

O mutirão de combate à dengue conta com o apoio de profissionais de diversos setores, como o CCZ, Cruz Vermelha, Serviços Públicos, Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, entre outras.

– A gestão municipal segue na luta contra a dengue e realiza diariamente diversas mobilizações, como as visitas domiciliares e ações de bloqueio químico em diferentes bairros. Resende, infelizmente, assim como as outras cidades do estado, vem sofrendo com o aumento do número de casos de dengue. A participação da população é fundamental nesse processo, por isso é importante que deixem os agentes entrarem em suas residências para realizarem as vistorias em materiais que possam acumular água. Os profissionais são devidamente uniformizados e usam crachá de identificação em nome da prefeitura de Resende – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

A prefeitura vem realizando ações de combate ao Aedes aegypti em diferentes frentes, entre elas: as visitas domiciliares; mutirões de retirada de entulhos; serviços de capina e roçada. Além da circulação de carro fumacê por diferentes bairros de Resende. A programação com os locais e datas do fumacê está disponível nas redes sociais da prefeitura.

Durante as visitas, os profissionais também orientam os moradores sobre a importância de realizar vistorias de apenas 10 minutos por semana em sua residência e quintal, retirando entulhos, pneus, vasos de plantas e caixas d’água, que podem conter água parada e se tornar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Confira o calendário do mutirão contra o Aedes:

13 e 14/01 – Paraíso, Castelo Branco, Cabral, Alambari e Morro do Cruzeiro

27 e 28/01 – Vila Julieta, Nova Liberdade, Vila Santa Cecília, Manejo e Liberdade

17 e 18/02 – Baixada da Olaria, Itapuca, Elite, Vila Alegria, Vila Hulda, Morada da Felicidade e Vila Santa Isabel

24 e 25/02 – Novo Surubi, Surubi, Alto Surubi e Vila Verde

09 e 10/03 – Parque Minas Gerais, Fazenda da Barra 2 e 3, Maria Candida, Morada da Barra, Campo Belo e Parque Embaixador

Programação pode sofrer alterações.