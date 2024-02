Resende realiza obras de restauração na estação ferroviária do Trenzinho

Resende – A Secretaria Municipal de Turismo de Resende está promovendo uma obra de restauração da estação ferroviária do Trenzinho, um patrimônio histórico da cidade, localizado no bairro Campos Eliseos. A previsão é de que o local seja entregue completamente recuperado no início do segundo semestre de 2024.

A intervenção está em andamento onde funcionavam as áreas de atendimento da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Indústria e Comércio, que estão provisoriamente em outros locais. Atualmente, a Secretaria Municipal de Turismo funciona na Rua Pastor Elson, 121 no bairro Montese, até que as obras sejam concluídas.

Até o momento, foram feitas demolições, construção das novas paredes de vedação em alvenaria e emboço. No momento, as passagens das instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas, que serão construídas na sequência. O saguão principal da estação será preservado e a sua fachada receberá uma nova pintura, de acordo com as cores originais do local.

– Sabemos que a antiga estação é um ponto histórico de muito peso para o município e precisamos intervir para assegurar a qualidade e a segurança do atendimento no local. As obras vão dar nova vida ao espaço e toda a população terá mais uma razão para celebrar a nossa querida estação do Trenzinho – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

O Trenzinho

Construída no final do século XIX e remodelada em 1937, a estação, localizada no bairro Campos Elíseos, retrata uma época em que a emoção da chegada e as lágrimas da despedida corriam sobre trilhos, e não sobre o asfalto ou pelo ar.

O prédio, que ainda guarda suas características arquitetônicas, fica na Praça da Bandeira, onde, ao centro, repousa uma simpática e graciosa “Maria Fumaça”, fabricada em 1911 na Alemanha. É graças a ela, que dá à paisagem um charme muito especial, que o local é conhecido pelos resendenses e pelos visitantes como Praça do Trenzinho.