Resende realiza primeira cirurgia de câncer de reto pelo SUS no Sul do Estado - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 09:00 horas

Cirurgia é considerada uma das mais complexas a serem realizadas

Resende – A primeira cirurgia de câncer de reto por videolaparoscopia do Sul do estado, totalmente feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi realizada no sábado (18) na Santa Casa de Misericórdia de Resende e contou uma equipe médica formada por cirurgiões proctologistas, anestesiologista e equipe de enfermagem. De acordo com o coloproctologista Hugo Ribas Neto, cirurgião principal do procedimento e diretor do Hospital de Emergência, esta é considerada uma das cirurgias por vídeo mais complexas a serem realizadas e requer materiais cirúrgicos de ponta – que já estão disponíveis tanto na Santa Casa quanto no Hospital de Emergência.

“A cirurgia por vídeo reduz o tempo de internação hospitalar, diminui a dor pós-operatória e é feita por pequenos orifícios na pele, de um centímetro cada. Este é um marco para a história da saúde de Resende”, definiu o secretário de Saúde, Jayme Netto, destacando que, para que estas cirurgias de alta complexidade pudessem acontecer por meio do SUS, a prefeitura local investiu e fez melhorias nos equipamentos hospitalares para oferecer o que há de mais tecnológico aos pacientes que demandam procedimentos delicados.

Março Azul-Marinho

Uma das campanhas realizadas pelas unidades de saúde este mês é a “Março Azul-Marinho”, programa que visa à conscientização sobre o câncer colorretal, o terceiro mais comum no Brasil, de acordo com informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca). O câncer colorretal tem origem no intestino grosso (cólon) e no reto, região final do sistema digestivo.