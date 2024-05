Resende realiza reunião para apresentação anual da gestão financeira do EDUCAR 2023

Resende – A prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Instituto da Educação do Município de Resende/EDUCAR, promoveu uma reunião nesta quarta-feira (29), para realizar a apresentação anual da Gestão Financeira do EDUCAR do ano de 2023. Além disso, foi feita uma retrospectiva desde o início da atual gestão, em 2017.

A reunião aconteceu no teatro do Espaço Z e contou com as presenças dos gestores da Secretaria Municipal de Educação/Instituto da Educação do Município de Resende/EDUCAR, diretores e equipes das Superintendências Administrativa e Pedagógica, e também do prefeito Diogo Balieiro Diniz.

-Desde 2017, a educação pública vem sendo uma das prioridades da atual gestão. Diariamente, a educação passa por melhorias e investimentos que transformam o ambiente escolar de nossas crianças e adolescentes. Seguimos trabalhando por uma educação pública de qualidade, aprimorando os processos na área pedagógica e também de infraestrutura – disse a secretária de Educação, Rosa Frech.

Importantes medidas tiveram destaque nestes últimos anos e foram pautadas nesta reunião: valorização profissional, melhorias na infraestrutura com obras de reforma, ampliações e construções, sendo mais de 90% das unidades contempladas. Além da gestão dos contratos administrativos como da Alimentação Escolar, Limpeza e Higienização, serviços de transporte, distribuição de material didático e pedagógico para cada fase escolar, novos uniformes, equipamentos e mobiliários para as unidades de ensino.