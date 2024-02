Resende realiza treinamento sobre vigilância epidemiológica

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Comissão Municipal de Gerenciamento de Risco Sanitário (CMGRS), em parceria com o Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), realiza uma série de treinamentos na Universidade da Estácio de Sá. Os eventos, que acontecerão durante o ano inteiro, têm como objetivo abordar temas cruciais relacionados à Vigilância Epidemiológica e Manejo Clínico. As primeiras atividades serão realizadas já no dia 27 de fevereiro, das 13h30 às 18h30.

Os treinamentos — aplicados pelo médico infectologista da secretaria Municipal de Saúde, Marco Antônio Netto — serão divididos em quatro eixos, cada um com dois dias de duração, totalizando quatro horas por dia. Os eixos abordarão os seguintes tópicos, respectivamente: Arboviroses; Vigilância sindrômica e resposta rápida em emergências em saúde pública; Vacinas; e Doenças raras e negligenciadas.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas preenchendo o formulário disponível no Google Forms, com prioridade para profissionais da saúde (https://abrir.link/LQxHK) — confira abaixo as datas e horários de cada eixo. Os treinamentos serão realizados nas seguintes datas e horários:

– As evoluções no meio da saúde são constantes e muito rápidas. Precisamos sempre nos manter atualizados e em treinamento para acompanhar cada processo. Estes treinamentos se fazem necessários e são assuntos extremamente pertinentes para garantir uma resposta eficaz às condições epidemiológicas atuais – disse o secretário de Saúde de Resende, Jayme Neto.

Cronograma completo (sempre das 13h30 às 18h30):

Eixo I — Arboviroses

27 de fevereiro e 12 de março

Eixo II — Vigilância sindrômica e resposta rápida em emergências em saúde pública

23 de abril e 07 de maio

Eixo III — Vacinas

18 de junho e 02 de julho

Eixo IV — Doenças raras e negligenciadas

27 de agosto e 10 de setembro