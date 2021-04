Resende recebe 3.550 novas doses de vacinas

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 14:41 horas

Resende РAo todo chegaram 3.550 novas doses de vacinas contra a Covid-19, nesta sexta-feira (9), em Resende. Neste total esṭo: 1.910 doses da vacina Astrazeneca, sendo 990 para a primeira aplica̤̣o e 920 para a segunda dose. Al̩m de 1.640 doses do imunizante Coronavac, sendo 440 para a primeira e 1.200 para a segunda.

As equipes responsáveis da prefeitura foram até Barra Mansa receberem mais essa remessa e logo em seguida enviaram as vacinas para o local de armazenamento seguro de Resende para prosseguir com a vacinação.

– Nosso município aos poucos vai conseguindo vacinar os grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde. No momento, o cadastramento para a vacina é voltado para os idosos a partir de 62 anos, que residem em áreas de fora da cobertura dos postos de saúde. Apesar de já está sendo feita a vacinação, ainda devemos nos cuidar com o uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social – frisou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Novo cadastramento

A partir de agora, há uma nova forma de cadastramento para a vacina contra a Covid-19 para idosos a partir de 62 anos que residem em bairros de fora da área de cobertura da ESF (postos de saúde). O grupo desta faixa etária deve acessar o site da prefeitura www.resende.rj.gov.br e clicar no banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19. Em seguida, será direcionado para um formulário para cadastro dos dados pessoais. Após o cadastro, aguardar o agendamento e contato da Secretaria Municipal de Saúde, que pode demorar alguns dias devido ao número de pessoas que será vacinado.

Doses aplicadas

Até a última atualização da vacinação contra a Covid-19 foram aplicadas 23.859 doses, sendo 18.357 de primeira e 5.502 de segunda dose em Resende.