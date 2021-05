Resende recebe 3.890 novas doses de vacinas contra Covid-19

Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 16:51 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Resende recebeu mais 3.890 novas doses das vacinas AstraZeneca e CoronaVac nesta segunda-feira (31). As doses vão dar continuidade à vacinação que acontece durante esta semana. A fase contempla pessoas com idade entre 36 e 41 anos que possuam alguma comorbidade.

De acordo com o secretário da pasta, Tande Vieira, a imunização continua acontecendo nesta terça-feira (1°), contemplando pessoas que possuem mais de 30 anos e com comorbidades.

– As vacinas recebidas nesta segunda já estão circulando obedecendo o critério e o planejamento estabelecido no município. O objetivo é que as vacinas tenham vazão com agilidade e organização, contando com a mobilização e o trabalho em equipe de diversos profissionais da área da saúde. Aos poucos, vamos caminhando para vencer a doença. Ainda há muito caminho pela frente, mas a gestão municipal continua dando o melhor para proteger a população e assim vamos vencer essa doença – ressaltou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A população de Resende deve ficar atenta às redes sociais oficiais da prefeitura sobre a divulgação dos próximos grupos prioritários. Pessoas com comorbidades devem apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência, identidade e documento que afirme a comorbidade (laudo, receitas, declaração do médico). A relação completa das comorbidades pode ser encontrada no site da prefeitura.

Casos e mortes por Covid-19

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, já foram confirmados 12.794 casos de Covid-19, sendo que 12.136 já se recuperaram e 239 permanecem ativos. Já foram registradas 419 mortes pela doença desde o início da pandemia.

Resende já aplicou um total de 55.368 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que 37.880 foram de primeiras doses e 17.488 de segundas doses.