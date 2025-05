Resende recebe certificado de reconhecimento da Associação Brasileira de Ouvidores

Resende – A Ouvidoria Geral de Resende foi reconhecida pelo seu compromisso com a transparência e a qualidade no atendimento ao cidadão. Na quarta-feira (30), o setor recebeu o Certificado de Reconhecimento pela Implantação e Aplicação da Lei 13.460/17, concedido pela Associação Brasileira de Ouvidores (ABO).

No início do ano, duas representantes da entidade visitaram a Ouvidoria de Resende para analisar de perto os processos adotados, observando se as práticas locais estão em conformidade com a legislação vigente e se promovem a efetiva resolução das demandas apresentadas pela população.

Durante a avaliação, foram consideradas diretrizes como a Lei de Acesso à Informação, a Carta de Serviços ao Usuário, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), entre outros parâmetros que garantem um serviço público mais transparente, participativo e eficiente.

Para o ouvidor geral de Resende, Ronaldo Santos, o certificado é um marco para a cidade.

“Este reconhecimento confirma que estamos no caminho certo. Nossa prioridade é ouvir o cidadão com compromisso, seriedade e dar retorno qualificado, transformando as manifestações em melhorias nos serviços públicos prestados ao resendense”, disse Ronaldo.