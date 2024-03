Resende – A cidade de Resende vai receber, no próximo domingo (24), o 1º Campeonato Estreantes Premium de Fisiculturismo, promovido pela federação WBBF. O evento será no Shopping Pátio Mix, no bairro Fazenda do Castelo, a partir das 9h.

A federação anunciou R$ 30 mil em premiação para os atletas. Com mais de 100 inscritos até o momento, o campeonato conta com seis categorias masculinas e quatro femininas.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial www.wbbfrj.com

ou no local do evento. As inscrições também podem ser realizadas pelo site.