Resende recebe mais 1.380 doses de vacinas contra a Covid-19

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 13:17 horas

Resende РAo todo foram entregues 1.380 doses de vacinas contra a Covid-19 que serão destinadas para aplicação de segunda dose de pessoas já vacinadas, em Resende.

Deste total, 60 são doses da vacina CoronaVac (para a segunda aplicação) e 1.320 do imunizante AstraZeneca que serão utilizadas para segunda dose em idosos.

РDesta vez recebemos apenas doses para a segunda aplicação de pessoas já vacinadas. Assim como em outros municípios, dependemos do Governo do Estado para o envio de novas doses. Reforçamos que é muito importante que as pessoas sempre procurem os locais onde foram vacinados para tomarem a segunda dose da vacina, quando for a data marcada no cartão de vacinação Рdisse o prefeito Diogo Balieiro Diniz durante a ida para Barra Mansa, onde receberam a nova remessa.

Vacin√īmetro

Segundo a prefeitura, Resende já aplicou 51.187 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 35.277 para a primeira dose e 15.910 para a segunda dose no município.