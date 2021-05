Resende recebe novo lote com 4.480 doses de vacinas contra a Covid-19

Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 14:26 horas

Resende – Ao todo chegaram 4.480 doses de vacinas contra a Covid-19, na manh√£ desta segunda-feira (10), em Resende. O novo lote ser√° destinado para aplica√ß√Ķes 180 doses para a segunda dose da vacina CoronaVac; al√©m de 1.620 para a primeira dose do imunizante AstraZeneca e 2.680 de segunda dose tamb√©m da vacina AstraZeneca.

– Vamos avan√ßando com a vacina√ß√£o contra a Covid-19. Conforme novas doses s√£o enviadas para Resende, conseguimos contemplar mais grupos priorit√°rios. A vacina√ß√£o contra a Covid-19 √© feita de forma organizada e eficaz em Resende. At√© a √ļltima atualiza√ß√£o, j√° foram aplicadas mais de 46 mil doses, sendo para a primeira como para a segunda aplica√ß√£o – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Vacinação

A vacina√ß√£o contra a Covid-19 continua acontecendo no munic√≠pio. Gestantes, pu√©rperas de at√© 45 dias, pessoas com S√≠ndrome de Down e com Transtorno do Espectro Autista podem se vacinar de segunda a sexta-feira, no per√≠odo da manh√£, em qualquer posto de sa√ļde ou policl√≠nica. A vacina√ß√£o para este grupo ser√° para maiores de 18 anos. N√£o √© necess√°rio cadastramento pr√©vio, basta comparecer √† unidade de sa√ļde e apresentar os seguintes documentos: identidade, comprovante de resid√™ncia e laudo m√©dico de comprova√ß√£o.

Gestantes e puérperas (até 45 dias) devem ficar atentas ao período entre as vacinas contra a Covid-19 e a da Influenza. O intervalo recomendado é de 14 dias entre uma vacina e outra.

Nesta segunda-feira, pessoas com comorbidade ou defici√™ncia permanente com idade entre 52 e 55 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Este grupo foi vacinado no per√≠odo da manh√£ desta segunda-feira em postos de sa√ļde e policl√≠nicas.

A população de Resende deve ficar atenta às redes sociais oficiais da Prefeitura sobre a divulgação dos próximos grupos prioritários. Pessoas com comorbidades devem apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência, identidade e documento que afirme a comorbidade (laudo, receitas, declaração do médico). A relação completa das comorbidades pode ser encontrada neste link: https://www.resende.rj.gov.br/comorbidades-coronavirus