Resende recebe o Democrata de Governador Valadares-MG pela Série D

Matéria publicada em 12 de maio de 2023, 18:29 horas

Partida será neste sábado (13), às 15h, no estádio do Trabalhador

Resende – Após conquistar um importante ponto fora de casa na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, o Resende recebe o Democrata de Governador Valadares-MG neste sábado, dia 13, às 15h, no estádio do Trabalhador, pela 2ª rodada da competição.

O técnico do Gigante do Vale, Eudes Pedro, projetou o confronto e convocou a torcida alvinegra para apoiar o time.

– Tivemos um bom resultado na estreia, com um empate fora, mas sabemos da importância de vencer em casa. Trabalhamos bem a semana toda e vamos fortes para buscar os três pontos. Aproveito para convidar toda a torcida do Resende para comparecer ao Trabalhador e nos apoiar nesta importante partida – destacou.

Os ingressos para o confronto estão sendo vendidos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Confira os pontos de venda:

– Loja Urbana Multimarcas, no Resende Shopping – a partir desta quinta-feira, dia 11, até sábado, dia 13, às 12h.

– Bilheteria do estádio do Trabalhador – Somente no sábado, dia 13, a partir das 12h.