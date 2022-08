Resende recebe o Gonçalense/Petrópolis no jogo de volta das oitavas de final da Copa Rio

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 19:35 horas

Resende – O Resende FC entra em campo nesta quarta-feira, dia 31, às 15h, no Estádio do Trabalhador, para enfrentar o Gonçalense/Petrópolis, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Rio. No jogo de ida, o Gigante do Vale empatou em 1 a 1.

Para garantir a classificação, o Resende necessita de uma vitória simples. Em caso de empate, a decisão será na disputa por pênaltis.

O técnico Sandro Sargentim ressaltou a importância de avançar na competição.

“Com a vaga já assegurada para o Campeonato Brasileiro da Série D e para a Copa do Brasil, do ano que vem, nosso objetivo na Copa Rio é dar rodagem aos atletas mais jovens, que estão chegando das categorias de base. Emprestamos os atletas profissionais, para que eles sigam atuando em alto nível e mantivemos somente uma base, dos recém profissionalizados, no clube”, explicou o treinador, completando.

“Fizemos um bom jogo de ida e vamos brigar por esta classificação, em casa. A vantagem de nos classificar é garantir, ao menos, mais dois jogos, e dar mais experiência aos meninos, aumentando a convivência deles com a comissão técnica e com o ambiente do futebol profissional”, destacou.