Resende recebe visita de diretores do Lyon - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 15:17 horas

Comitiva acompanhou treinamentos e conversou sobre projeto de ampliação do CT Pelé Academia



Resende – O Resende recebeu a visita de diretores do Lyon na manhã desta segunda-feira (20), no CT Pelé Academia. A comitiva francesa, formada pelo CEO (Chief Executive Officer), Vincent Ponsont, diretor de Scouting, Bruno Cheyrou, membro do conselho administrativo, Gilbert Saada, e o diretor de relações internacionais, Joakim Kudawoo, conversaram com a diretoria do Gigante do Vale sobre a possibilidade de ampliação da estrutura do CT e também a cerca de investimentos na formação dos atletas da base alvinegra.

Em função da relação entre Lyon e Botafogo, a comitiva foi acompanhada pelo presidente do Botafogo, Durcesio Mello. O diretor de relações internacionais do Gigante do Vale, Marcelo Montenegro, ressaltou que, atualmente, o centro de treinamento conta com um terço do projeto concluído e que o objetivo é construir mais três campos oficiais, sendo um de grama sintética, além de mais vestiários e alojamentos para atletas da base.

“Quanto mais estrutura dermos para os nossos atletas, com certeza mais jogadores estaremos formando. A verdade é que o Lyon está muito feliz com os resultados iniciais da parceria. Sabemos que em um projeto de formação é preciso ter paciência, resiliência e, dentro do que pensamos lá em 2019, quando assinamos a parceria, tenho certeza que estamos no caminho certo”, destacou Montenegro.

Outro ponto conversado durante a visita foi a formação dos atletas das categorias de base do Resende. Montenegro lembrou que, recentemente, a equipe francesa contratou o atacante Jeffinho, formado no Gigante do Vale e um grande exemplo do ótimo trabalho que vem sendo feito com os pratas da casa. Além dele, o diretor alvinegro citou o exemplo do meia David Kauã, formado pelo Alvinegro e que assinou contrato com o Palmeiras, mas, antes de chegar a equipe paulista, foi aprovado pelo Lyon e foi negociado no mercado brasileiro por uma questão burocrática.

“Estamos mandando mais dois jogadores para serem avaliados no Lyon, que são Marcão e o Oliver. O Marcão é um exemplo da evolução do trabalho que estamos realizando em nossa base. Chegou ao clube há nove meses e, agora, com toda metodologia aplicada, aliado a uma boa alimentação, ganhou oito quilos e está com outra estrutura corporal”, ressaltou.